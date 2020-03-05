Ситуація на Донбасі: шість порушень “тиші”, окупанти двічі обстріляли ділянку розведення

04 березня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 8 мін з мінометів калібру 82 мм, а також 3 постріли ворог здійснив зі станкового протитанкового гранатомету;

поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни;

в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету - 6 пострілів;

поруч з Травневим – з міномету калібру 82 мм – 3 міни, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші було дотримано.

“Вчора, 04 березня, внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає”, - пише штаб.

Фото: ООС