Окупанти поранили на Донбасі чотирьох бійців ЗСУ

Станом на 18.00 4 березня російсько-окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, четверо українських військовослужбовців поранені.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: біля Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та шість мін із міномета калібру 82 мм; поблизу Миронівського – з 82-мм міномета – чотири міни; у районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив шість пострілів.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.