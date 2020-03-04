Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського та Оріхового, один боєць тяжко поранений
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
“Від початку доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку. З 6.20 упродовж пів години противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Кримського. А після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по наших опорних пунктах біля Оріхового”, - повідомив речник.
За словами Праути, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнав важкого поранення.
В обох випадках українські військові відповіли противнику із озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.