Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського та Оріхового, один боєць тяжко поранений

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Кримського та Оріхового. Внаслідок обстрілів один український захисник важко поранений.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку. З 6.20 упродовж пів години противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Кримського. А після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по наших опорних пунктах біля Оріхового”, - повідомив речник.

За словами Праути, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнав важкого поранення.

В обох випадках українські військові відповіли противнику із озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.