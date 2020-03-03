На Донбасі внаслідок обстрілу один військовий загинув, ще четверо поранені

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще чотири отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Зайцевого – з підствольного гараномета; поруч з Лебединським – з міномета калібру 82 мм – 8 мін, а також противник здійснив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл наших позицій поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Сьогодні, 03 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще чотири наших захисники отримали поранення", - зазначили у штабі ООС.