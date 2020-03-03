На Донбасі внаслідок обстрілу один військовий загинув, ще четверо поранені
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Зайцевого – з підствольного гараномета; поруч з Лебединським – з міномета калібру 82 мм – 8 мін, а також противник здійснив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл наших позицій поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Сьогодні, 03 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще чотири наших захисники отримали поранення", - зазначили у штабі ООС.