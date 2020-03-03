В Авдіївці поліцейським здався ексбойовик "Востока"

В Авдіївці на Донеччині поліцейським здався колишній бойовик, який служив у незаконному збройному формуванні "Восток".

Про це повідомила поліція Донецької області.

«Майже півтора року мешканець Покровського району служив у незаконному збройному формуванні «Восток». На початку 2016 року бойовик залишив службу і лише вчора, 2 березня, вирішив повідомити в поліцію про своє минуле», - йдеться у повідомленні.

Як розповів колишній бойовик співробітникам Авдіївського відділення поліції, у серпні 2014 року після телефонної розмови із своїм товаришем він вирішив приєднатися до незаконного збройного формування, в якому той служив і отримував нібито непогану зарплатню. Прибувши до окупованої Ясинуватої, мешканець Покровського району розшукав там відділ міліції, керівництво якого і взяло його на службу до підрозділу «Восток». Через кілька днів чоловіка відвезли до Донецька, де видали військову форму, жетон, посвідчення та зброю і призначили на посаду стрілка. Та замість своїх обов’язків новоспечений бойовик був водієм - на вантажній автівці розвозив продукти харчування й людей.

У січні 2016 року чоловік залишив свою службу і переїхав до Криму, а згодом – до Татарстану. У вересні 2019 року чоловік повернувся в Україну до батьків. Побоюючись відповідальності за службу в рядах НЗФ, колишній бойовик вів прихований спосіб життя, однак вчора все ж таки зважився і прийшов у поліцію з зізнанням.

Читайте також: На Донеччині експрокурора підозрюють у співпраці з окупантами

Відносно чоловіка слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

У поліції нагадали, що згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України у випадку, якщо особа не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави незаконних збройних формувань та розповіла про це правоохоронцям, їй надається гарантований державою шанс на мирне життя без кримінальної відповідальності.