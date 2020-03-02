Мінометний обстріл Красногорівки: травмування жінки окупантами визнали терактом
Про це повідомляє поліція Донецької області.
«Внаслідок розірвання трьох снарядів, які від російських окупантів 2 березня потрапили на територію приватного будинку в місті Красногорівка, осколкове поранення отримала 73-річна місцева мешканка. В момент обстрілу жінка знаходилася у будинку, який теж було пошкоджено. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі», - сказали правоохоронці.
Поліцейські Мар’їнки розслідують факт травмування жінки під час мінометного обстрілу / Фото: police.dn.ua
Та додали, що потерпіла була госпіталізована до лікарні, її стан стабільний.