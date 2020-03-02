Мінометний обстріл Красногорівки: травмування жінки окупантами визнали терактом

Факт травмування жінки під час мінометного обстрілу російськими окупантами Красногорівки на Донеччині визнаний терактом. Правоохоронці проводять розслідування.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

«Внаслідок розірвання трьох снарядів, які від російських окупантів 2 березня потрапили на територію приватного будинку в місті Красногорівка, осколкове поранення отримала 73-річна місцева мешканка. В момент обстрілу жінка знаходилася у будинку, який теж було пошкоджено. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі», - сказали правоохоронці.

Поліцейські Мар’їнки розслідують факт травмування жінки під час мінометного обстрілу / Фото: police.dn.ua

Та додали, що потерпіла була госпіталізована до лікарні, її стан стабільний.