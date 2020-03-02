Окупанти обстріляли зі 120-мм мінометів Красногорівку, поранена мирна жителька

Російсько-окупаційні війська спровокували загострення на лінії зіткнення та обстріляли з великокаліберних мінометів житлові будинки Красногорівки.

Пр це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Сьогодні, 2 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре свідомо пішли на загострення ситуації на лінії зіткнення, при цьому зумисно порушуючи усі існуючі домовленості з припинення вогню. Російські окупанти цілеспрямовано обстріляли населений пункт Красногорівка у Мар’їнському районі Донецької області. Противник вів вогонь на ураження по будинкам мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм, чудово розуміючи, що обстріли становитимуть загрозу життю та здоров'ю цивільного населення”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено одного мешканця. Постраждалій жінці оперативно надали медичну допомогу.

“Такі зухвалі дії російських окупантів зайвий раз свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України”, - наголошують в пресслужбі.

За інформацією штабу, підрозділи ООС для придушення вогню противника та припинення збройних провокацій використовували наявні вогневі засоби та дали адекватну відповідь російським окупантам.

Наразі втрати противника уточнюються.