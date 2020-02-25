Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Талаківки

Російсько-окупаційні війська від початку доби, 25 лютого, обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Талаківки.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Поточну добу, 25 лютого, російсько-окупаційні війська розпочали мінометним обстрілом. Загалом станом на 12.00 зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку ворога. Зранку з напрямку від н.п. Пікузи окупанти випустили декілька мін 82-го калібру по позиціях наших мужніх воїнів в районі Талаківки”, - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, бойових втрат серед українських військових наразі немає.