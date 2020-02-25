Окупанти п'ять разів порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомета, а також з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї; у районі Талаківки – з міномета калібру 82 мм ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по позиціях українських захисників, а саме: біля Новотошківського – з міномета калібру 120 мм - 10 мін; у районі населеного пункту Шуми – з 82-мм міномета, ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Вчора, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм міномета випустили п'ять мін по захисниках Талаківки.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС