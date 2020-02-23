Дві міни 120-го калібру розірвалися на позиціях ЗСУ біля Оріхового
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська тричі, щоразу по 20 хвилин, вели вогонь на Луганському напрямку", - зазначається у повідомленні.
Так, близько 7-ї ранку противник з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілював захисників Травневого.
З о пів на 10-ту ранку окупанти випустили 5 мін калібру 120 мм, відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і кулемета по наших опорних пунктах поблизу Кримського.
Після 10-ї 2 міни 120-го калібру розірвалися на позиціях підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового.
За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає.
Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого окупанти 11 разів обстріляли позиції ОС, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення.
Фото: ООС