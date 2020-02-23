Дві міни 120-го калібру розірвалися на позиціях ЗСУ біля Оріхового

Станом на 12.30 неділі, 23 лютого, російсько-терористичні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Луганському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська тричі, щоразу по 20 хвилин, вели вогонь на Луганському напрямку", - зазначається у повідомленні.

Так, близько 7-ї ранку противник з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілював захисників Травневого.

З о пів на 10-ту ранку окупанти випустили 5 мін калібру 120 мм, відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і кулемета по наших опорних пунктах поблизу Кримського.

Після 10-ї 2 міни 120-го калібру розірвалися на позиціях підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового.

За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого окупанти 11 разів обстріляли позиції ОС, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення.

Фото: ООС