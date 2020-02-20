Загиблого у 2014 році на Донбасі Михайла Турчина перепоховають у рідному селі

У селі Озеряни Галицького району Івано-Франківської області люди на колінах зустріли тіло військового Михайла Турчина, який загинув в зоні АТО ще в 2014 році.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів сільський голова Озерян Андрій Гаврилишин.

«Люди стояли на колінах дорогою довжиною у 2 кілометри. Дуже багато людей прийшли зустріти загиблого», - зазначив Гаврилишин.

За його інформацією, поховають Михайла Турчина 21 лютого в рідних Озерянах.

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У Михайла Турчина в рідному селі Озеряни залишились мама, сестра і племінники. Сільська рада планує скерувати на допомогу родині 5 тисяч гривень. Також, фінансову допомогу очікують ще від районного бюджету.

36-річний Михайло Турчин у червні 2014 року добровільно прийшов до військкомату. У серпні був призваний у військову частину 80-ї аеромобільної бригади, що дислокується у Львові. Безвісти зниклим його вважали з 5 вересня 2014 року, коли він пропав у Новоайдарівському районі Луганської області. Турчин був похований як безіменний герой у братській могилі в Харкові.