Характери гідності: Тарасюк, Хомяк, Мойсей, Жеребний

Міністерство культури, молоді та спорту України підготувало серію відеороликів про загиблих учасників Революції гідності.

Іван Тарасюк народився 28 січня 1993 року у селі Залісоче Ківерцівського району Волинської області. 18 лютого 2014 року поїхав на Майдані Незалежності у Києві, де став активним учасником Революції гідності. Загинув від куль снайпера 20 лютого 2014 року, коли намагався повісити державний прапор на одному з об'єктів Майдану на вулиці Інститутській. Похований у селі Залісоче Ківерцівського району Волинської області.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Івану Миколайовичу Тарасюку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Віктор Хомяк народився 20 лютого 1958 року у селі Голишів Луцького району Волинської області. Після побиття 30 листопада 2013 року "Беркутом" мирних активістів приїхав на Майдані Незалежності . Був активним учасником Революції гідності, допомагав будувати барикади, підтримував активістів Майдану. 27 січня 2014 року його тіло знайшли повішеним на металевому каркасі ялинки на Майдані зі слідами численних катувань.Похований у селі Голишів Луцького району Волинської області.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Віктору Борисовичу Хомяку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Василь Мойсей народився 27 березня 1992 року у селі Зубрець Бучацького району Тернопільської області. В ніч з 18 на 19 лютого 2014 року приїхав на Майдані Незалежності, був там в перших рядах, на барикадах. 20 лютого 2014 року загинув внаслідок вогнепального поранення від кулі снайпера. Похований у Луцьку на Меморіалі Слави.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Василю Михайловичу Мойсею посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".