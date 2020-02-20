Окупанти застосовують міномети та СПГ, під Славним працюють ворожі снайпери

За минулу добу окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“19 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано активність снайперської пари.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів по нашим позиціям, а саме: неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомету – 12 пострілів; поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм противник випустив 15 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Славного працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї; поруч з Василівкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Красногорівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: два рази в районі населеного пункту Луганське - з 82-мм міномету ворог випустив 6 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм - 6 мін.

У штабі повідомили, що 19 лютого внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 120 мм, а також озброєння БМП та гранатометів різних систем обстріляли захисників Новомихайлівки.

За поточну добу втрат немає.