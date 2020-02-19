Окупанти сім разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений боєць

Російські окупанти від початку доби сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець зазнав поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано активність снайперської пари”, - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" окупанти здійснили п’ять обстрілів по українських позиціях, а саме: неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета – 12 пострілів; поруч з Лебединським – з міномета калібру 82 мм противник випустив 15 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Славного – працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї; поруч з Василівкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Два обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме: в районі населеного пункту Луганське - з 82-мм міномету ворог випустив 6 мін, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета; поруч з Оріховим – з міномета калібру 120 мм - 6 мін.

“Сьогодні, 19 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, - поінформували в штабі.