Для генерала і солдата: Міноборони введе єдиний військовий е-квиток
Про це повідомив заступник міністра оборони України Олексій Марценюк, йдеться на сайті Міноборони.
"Ми виходимо з концепції, що повинен бути однаковий електронний військовий квиток для усіх — і для генерала, і для солдата. Тестові зразки електронних військових квитків будуть у нас вже найближчими тижнями. Ми допрацювали дизайн, функціонал, розібралися, які види номерів та які дані повинні бути. Ми хочемо, щоб була така загальновійськова солідарність: у всіх однаковий військовий квиток, він має стандартні позначення, фотографію, групу крові" — розповів він.
Марценюк наголосив, що через п’ять років запрацює депозитно-монетарна програма, і на той момент на електронному квитку вже зберігатиметься вся інформація щодо військового: його квартирна справа, відпустки, призначення, відрядження і так далі. Також заступник міністра оборони додав, що в ідеалі після старту депозитно-монетарної програми, щойно військовослужбовець підписує контракт і на нього оформляють електронний військовий квиток, він потрапляє в базу, і через певний період йому почне нараховуватися відповідний депозит, який він згодом зможе використати.
Марценюк зазначив, що для тестування електронного військового квитка було обрано дослідний район та один із видів військ.
Паралельно з розробкою електронного військового квитка створюється мережа, яка б могла дозволяти користуватися цим квитком у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати). Вже зараз електронна система містить усі справи призовників і резервістів, додав Марценюк.