За два тижні ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 8,5 тисячі порушень "тиші"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні з 27 січня по 9 лютого зафіксувала майже 8 500 порушень режиму "тиші".

Про це йдеться у звіті про роботу організації за 14 лютого.

"У період із 27 січня до 9 лютого СММ зафіксувала майже 8 500 порушень режиму припинення вогню – менше супроти близько 8 900 за попередні два тижні", - йдеться у звіті.

Так, безпілотні літальні апарати СММ у згаданий період виявили приблизно 150 протитанкових мін поблизу н.п. Верхньошироківського та близько 110 протитанкових мін - біля Оріхового.

"Місія зафіксувала 26 одиниць озброєння, розміщених із порушенням відповідних ліній відведення (супроти 89 за попередні два тижні): 3 в підконтрольних урядові районах і 23 - в непідконтрольних", - зазначили у СММ ОБСЄ.

Крім того, свобода пересування спостерігачів обмежувалася 55 разів, із яких 50 випадків сталися в не підконтрольних урядові районах (переважно на півдні Донецької області).