Від початку доби - п'ять ворожих обстрілів: працювали міномет і гранатомети

Станом на 18.00 четверга російсько-окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій ЗСУ: поруч із Лебединським – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Березове – зі стрілецької зброї; у районі Славного - з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Новомихайлівки – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Один ворожий обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поруч із Новотошківським із міномета калібру 82 мм противник випустив шість мін.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Фото: ООС