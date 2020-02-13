Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського, Лебединського та Березового

Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 тричі обстріляли українських захисників Новотошківського, Лебединського та Березового.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Від початку поточної доби станом на 12.00, було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню. На Луганському напрямку з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації випустили шість мін по наших позиціях поблизу Новотошківського”, - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що на Донецькому напрямку противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Лебединського, а зі стрілецької зброї обстріляв позиції українських захисників поблизу Березового.

За інформацією пресслужби, бойових втрат з боку Об'єднаних сил внаслідок обстрілу противника немає.