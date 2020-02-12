На Донбасі від початку доби - без обстрілів

Російсько-окупаційні війська від початку доби не порушували режим тиші.

Про це під час брифінгу розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба МОУ.

“Від початку поточної доби, 12 лютого, за наявною станом на 12.00 інформацією, порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, - повідомив речник.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.