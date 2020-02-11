Окупанти п'ять разів порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник вів вогонь по наших позиціях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї; неподалік Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета - п'ять пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій українських захисників, а саме: в районі Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомета - чотири постріли; біля населеного пункту Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Новолуганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

За минулу добу, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС