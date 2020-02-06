На Житомирщині попрощаються із загиблим на Донбасі військовим

У місті Баранівка на Житомирщині попрощаються із загиблим на Донбасі Олександром Свінціцьким.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у Баранівській міській раді.

«У п’ятницю, 7 лютого, у Баранівці поховають старшого солдата Олександра Миколайовича Свінціцького, який загинув у зоні ООС. Причина смерті – вогнепальне наскрізне кульове поранення голови», - розповіли в міськраді.

Олександр Свінціцький, 1983 року народження, потрапив до війська під час мобілізації у 2015 році. Потім уклав контракт зі Збройними Силами України.

Військовий загинув 3 лютого поблизу населеного пункту Золоте Попаснянського району Луганської області.

У загиблого залишилися мама, дружина та донька.