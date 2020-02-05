Окупанти 12 разів порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по позиціях українських захисників, а саме: поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив чотири постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета; у районі населеного пункту Авдіївка – з протитанкового ракетного комплексу – три постріли, а також здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомета; біля Пісків – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Старогнатівки – з підствольного гранатомета та іншої стрілецької зброї.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі біля Новотошківського- з міномета калібру 120 мм – п'ять мін та 82-мм міномета - вісім мін; двічі поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм міномета – три міни та міномета калібру 82 мм – шість мін; неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За минулу добу, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: mil.gov.ua