Дрон ОБСЄ виявив ще 300 мін, установлених окупантами біля Верхньошироківського

Бойовики російських збройних формувань встановили біля Верхньошироківського на Донеччині щонайменше 300 мін (імовірно протитанкових) - поруч з уже наявними 300.

Про це йдеться в опублікованому у понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

"31 січня БПЛА середнього радіуса дії вперше зафіксував щонайменше 300 ймовірно протитанкових мін, установлених у три ряди протяжністю приблизно 700 м з півночі на південь, орієнтовно за 650 м на захід від Верхньошироківського", - йдеться у звіті.

Зазначається, що ці міни не були зафіксовані під час спостереження від 12 вересня 2019 року.

Згідно зі звітом, безпілотник також знову виявив щонайменше 100 протитанкових мін приблизно за 3,5 км на північ від Верхньошироківського та близько 200 - установлених у два ряди приблизно за 1,7 км далі на захід.

За оцінкою СММ ОБСЄ, усі вищезазначені міни належать російським збройним формуванням.