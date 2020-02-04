Українських морпіхів готують за програмою курсу НАТО

Українських морпіхів готують за програмою курсу НАТО

Укрінформ
Інструктори Збройних Сил Канади навчають українських морських піхотинців за програмою курсу НАТО TLP на базі 198-го навчального центру ВМС ЗС України у Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба ВМС Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.

"На базі 198-го навчального центру Військово-морських сил Збройних Сил України військовослужбовці військових частин морської піхоти проходять підготовку за програмою штабного курсу НАТО TLP. Навчання організовано в межах тренувальної місії UNIFIER під керівництвом досвідчених інструкторів Збройних Сил Канади. Наразі військові опановують теоретичний курс планування бойових дій на рівні відділення–рота, після чого практично відпрацюють визначені іноземними інструкторами завдання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці заходи "спрямовані на підготовку військовослужбовців ЗС України відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу". Їх здійснюють при виконанні завдань у районі проведення Операції об’єднаних сил.

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Підрозділи ВМС ЗСУ зорієнтовані на підвищення взаємосумісності, підготовки особового складу та участі у міжнародних військових навчаннях за стандартами НАТО.

Фото: ВМС ЗС України

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