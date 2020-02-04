Українських морпіхів готують за програмою курсу НАТО

Інструктори Збройних Сил Канади навчають українських морських піхотинців за програмою курсу НАТО TLP на базі 198-го навчального центру ВМС ЗС України у Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба ВМС Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.

"На базі 198-го навчального центру Військово-морських сил Збройних Сил України військовослужбовці військових частин морської піхоти проходять підготовку за програмою штабного курсу НАТО TLP. Навчання організовано в межах тренувальної місії UNIFIER під керівництвом досвідчених інструкторів Збройних Сил Канади. Наразі військові опановують теоретичний курс планування бойових дій на рівні відділення–рота, після чого практично відпрацюють визначені іноземними інструкторами завдання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці заходи "спрямовані на підготовку військовослужбовців ЗС України відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу". Їх здійснюють при виконанні завдань у районі проведення Операції об’єднаних сил.

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Підрозділи ВМС ЗСУ зорієнтовані на підвищення взаємосумісності, підготовки особового складу та участі у міжнародних військових навчаннях за стандартами НАТО.

Фото: ВМС ЗС України