Прокуратура розслідує викрадення і вбивство двох жінок та дитини “силовиками” ОРДЛО

На Луганщині здійснюється досудове розслідування за фактом викрадення та вбивства двох жінок та дитини силовиками ОРДЛО, контрольованими збройними силами РФ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

«Новостворене управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області за результатами вивчення матеріалів кримінальних проваджень виявило ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідчим відділом Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування за фактом викрадення та умисного вбивства трьох громадян України представниками контрольованих збройними силами РФ самопроголошених "органів" Луганської області.

За даними слідства, представники збройного формування восени 2014 року викрали двох жінок та малолітню дитину, які мешкали в Антрацитівському районі Луганської області. Вивезли громадян до лісосмуги, де стратили, розстрілявши останніх з вогнепальної зброї.

Вказані злочинні дії грубо порушили норми міжнародного гуманітарного права, що прямо заборонено ст. 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

За виявленим фактом слідчий відділ Старобільського відділу поліції ГУ НП в Луганській області розпочав досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами зазначеного управління та Старобільської місцевої прокуратури Луганської області.