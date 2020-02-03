Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Павлополем та Авдіївкою, поранений український боєць
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“Від початку доби 3 лютого зафіксовано 5 порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. З 07.45 з напрямку від села Соснівське окупанти вели щільні обстріли позицій наших воїнів у районі Павлополя. Тут ворог двічі застосовував автоматичні станкові гранатомети, також протягом 40 хвилин окупанти випустили 20 мін калібру 82 мм”, - повідомив речник.
За словами Гуцуляка, з 09.00 ворог продовжив обстріл захисників Павлополя, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. З 09.20 під ворожим вогнем зі станкових протитанкових гранатометів опинилися оборонці Опитного. Після 11.00 також з СПГ окупанти вели обстріли позицій українських захисників у районі Авдіївки.
“За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів один наш військовий отримав поранення”, - повідомив Гуцуляк.
Він також додав, що підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії.