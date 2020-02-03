Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Павлополем та Авдіївкою, поранений український боєць

Російсько-окупаційні війська від початку доби п'ять разів обстріляли позиції українських військових поблизу Павлополя, Опитного та Авідївки. Один український військовослужбовець поранений.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку доби 3 лютого зафіксовано 5 порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. З 07.45 з напрямку від села Соснівське окупанти вели щільні обстріли позицій наших воїнів у районі Павлополя. Тут ворог двічі застосовував автоматичні станкові гранатомети, також протягом 40 хвилин окупанти випустили 20 мін калібру 82 мм”, - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, з 09.00 ворог продовжив обстріл захисників Павлополя, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. З 09.20 під ворожим вогнем зі станкових протитанкових гранатометів опинилися оборонці Опитного. Після 11.00 також з СПГ окупанти вели обстріли позицій українських захисників у районі Авдіївки.

“За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів один наш військовий отримав поранення”, - повідомив Гуцуляк.

Він також додав, що підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії.