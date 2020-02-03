Окупанти 12 разів порушили "тишу", поранені троє бійців ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях українських захисників, а саме: двічі поблизу Пісків – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив дев'ять пострілів, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Василівки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: чотири рази в районі населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 34 міни, а також відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Кримського: з 82-мм міномета – 25 мін, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Новотошківського - з міномета калібру 120 мм – шість мін; неподалік населеного пункту Гладосове – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

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Вчора, 2 лютого, внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС