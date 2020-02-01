В Офісі Президента висловили співчуття рідним жінки-медика, яка загинула на Донбасі

В Офісі Президента висловили співчуття рідним і близьким старшого бойового медика, яка загинула у суботу в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє Офіс Президента у Telegram.

"Сьогодні в Попаснянському районі на Луганщині загинула молода 33-річна жінка. Старший бойовий медик доставляла на позицію ліки й отримала осколкові поранення грудної клітки, несумісні з життям. Глибокі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Героїні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого внаслідок обстрілів позицій українських військових з боку російсько-окупаційних військ поблизу Новотошківського загинула старший бойовий медик одного з підрозділів Об’єднаних сил.

За даними командування Об’єднаних сил, під час доставки медикаментів на позицію жінка потрапила під ворожий обстріл та отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям.