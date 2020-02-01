У зоні ООС загинула військовий медик
Про це повідомляє у Facebook командування Об’єднаних сил.
"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 1 лютого, в результаті злочинних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ позицій українських захисників поблизу Новотошківського, загинула старший бойовий медик одного з підрозділів Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час доставки медикаментів на позицію жінка потрапила під ворожий обстріл та отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям.
"Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглої української захисниці. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, минулої доби, 31 січня, на Донбасі було зафіксовано вісім випадків порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат з боку українських військових не було.