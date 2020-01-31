Конструктори розповіли, як здешевити технологію БТР-4Е на $300 за машину

Після успішних випробувань міцності швів на корпусах для БТР-4Е, які пройшли 30 січня на полігоні в Чугуївському районі на Харківщині, конструктори можуть відмовитися від зміцнюючого наплавлення, що здешевить випуск машин.

Про це кореспонденту Укрінформу сказав директор ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» Яків Мормило.

«Робити зміцнююче наплавлення чи ні - остаточне рішення ухвалять конструктори. Можливо, рекомендуватимуть виробнику корпусів – ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» не робити її», - зазначив Мормило.

Начальник 85-го Військового представництва Міноборони Олег Плющаков зазначив, що на сталі 71-ї марки українського виробництва підсилення швів є лише додатковим перестрахуванням. Близько 300 машин, виготовлених із 2012 року, наплавки не мають.

«Наплавлення, як показав сьогоднішній експеримент на нашій 71-й броні взагалі не потрібне. Його почали придумувати для імпортної броні, яка в зонах ЗТВ (зонах термічного впливу - ред.) прострілюється, і сам шов прострілюється. За великим рахунком, ці накладки на українській сталі лише для більшого самозаспокоєння», - сказав Плющаков.

Якщо відмовитися від наплавлення, економія на кожній машині складе близько 300 доларів (вартість матеріалів і виконання самої роботи), говорить Яків Мормило.

В той же час ціни на корпуси за контрактом, укладеним ще в грудні 2016 році, в 2019-му переглянули у зв’язку з подорожчанням частин і ростом заробітної плати. Загальна сума контракту не розголошується.

Яків Мормило зазначає, що прийом корпусів після скандальної історії про «дефекти» треба терміново поновлювати – КП має надолужувати втрачений час, щоб виконати замовлення Міноборони до 31 серпня.

«Приймання корпусів виробництва «Лозівського ковальсько-механічного заводу» для БТР-4Е на сьогоднішній день не розблоковане. Поки ми остаточно не вияснимо всі питання і ця напруга не зніметься. Ніяких дефектів не виявлено. Йшов нормальний робочий процес, який організований згідно наших технологічних процесів. Пан Згурець (директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, - ред.), який написав статтю, представив доробки як тріщини, яких нема і не було. Велася доробка», - заявляє Яків Мормило.

Як повідомлялося, раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець написав, що «Лозовський ковальсько-механічний завод» поставив на ХКБМ три перших корпуси для виготовлення БТР-4 нової партії, але вони прийшли з браком. Згурець заявив, що через «неякісне зварювання» і «тріщини, які ховаються під фарбою» броню легко можна пробити.

24 січня Міністерство оборони заявило, що тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е, хоча утворена робоча група пошкоджень зміцнюючого наплавлення на зварних з’єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е в місцях постійної дислокації не виявила. «За попередніми даними пошкодження наплавлення підтверджені на кількох бронетранспортерах», - йшлося в повідомленні.