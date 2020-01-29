Окупанти гатять із мінометів 120 калібру, з опівночі - шість обстрілів

З початку сьогоднішньої доби збройні формування РФ 6 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, в тому числі з мінометів великого калібру. Втрат немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли по наших позиціях: неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 2 міни;

три рази поряд з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 4 міни та з 82-мм міномету – 14 мін.

"Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли. Сьогодні, 29 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначено у вечірньому зведенні.

Також пресцентр ООС повідомляє, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4000 пасажирів.

Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Фото: ООС