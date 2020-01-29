САП може використати матеріали пранкера Джокера у разі їх законності - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готова долучати до розслідувань матеріали, передані пранкером Джокером, якщо вони відповідатимуть критеріям законності.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів керівник САП Назар Холодницький.

«Якщо це будуть докази, які можна в рамках КПК долучити до справи і які відповідатимуть критеріям законності, справедливості, допустимості, належності доказів, то чому б їх не використовувати в рамках КПК? Я абсолютно «за», - заявив він.

Водночас прокурор зауважив, що з моменту листування з пранкером восени минулого року він не отримав від нього ніяких «зливів».

«Він з незнайомого номера в WhatsApp написав мені: "Добрий день, я Джокер. На аватарці тоді була фотографія [генпрокурора Руслана] Рябошапки. Він відразу зізнався, що він Джокер. Я, звичайно, досі сподіваюся, contra spem spero (від лат. "без надії сподіваюсь" - ред.), що він видасть матеріали, які зможуть лягти, якщо там є ознаки злочинів, в основу кримінальних проваджень. Наразі у нас такої інформації, на жаль, немає - і поки не намічається», - сказав керівник САП.

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Як повідомляв Укрінформ, у листопаді в телеграм-каналі "Джокер" з'явилися скріншоти нібито листування заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, а також голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького з пранкером, який називався генпрокурором Русланом Рябошапкою. За даними ЗМІ, пранкер Джокер за 5 днів розіграв у месенджері кількох депутатів від "Слуги народу" від імені генерального прокурора. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія показував журналістам своє листування з Джокером.