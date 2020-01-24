САП закрила справу проти ексглави Центрвиборчкому Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальну справу стосовно колишнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар САП Ольга Постолюк.

"Процесуальний керівник закрив кримінальну справу відносно Михайла Охендовського", - сказала вона.

Постолюк уточнила, що справа закрита на підставі п.3 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати).

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Як повідомлялося, в грудні 2016 року САП оголосила підозру Охендовському в отриманні хабарів на 1,2 млн гривень, що зафіксовано в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів.

Зазначалося, що справжність підписів ексглави ЦВК в "амбарний книзі" ПР підтвердили дві експертизи.

Суд обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У червні 2017 року САП повідомила про тимчасове призупинення розслідування у справі Охендовського. У САП обіцяли поновити розслідування після виконання запитів відомства про міжнародно-правову допомогу.

3 квітня 2018 року Солом'янський райсуд Києва скасував постанову керівника САП Назара Холодницького про призупинення розслідування у справі проти Охендовського. 24 квітня за рішенням Солом’янського райсуду САП відновила слідство у справі Охендовського.

Однак 25 квітня САП знову зупинила слідство у справі Охендовського.

28 травня Холодницький наголосив, що перспективи судового розгляду справи щодо голови ЦВК Охендовського будуть відомі після отримання відповіді на всі міжнародно-правові доручення.