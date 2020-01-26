У Залі пам’яті Міноборони вшанували загиблих захисників

У Міністерстві оборони відбувся щоденний ранковий церемоніал вшанування захисників України, які загинули цього дня у різні роки та внаслідок російської збройної агресії на Сході України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У заході взяли участь рідні загиблих Героїв, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, курсанти військових вишів столиці, військовослужбовці Київського гарнізону", - йдеться у повідомленні.

Дзвін Пам’яті за загиблими героями у неділю, 26 січня, пролунав п'ятнадцять разів.

У Міноборони вшанували українських захисників / Фото: Міністерство Оборони України

Присутні вшанували пам’ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели Пам’яті.

Зала пам’яті захисників України створена на вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам’яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.

У середині Зали пам’яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги пам’яті з іменами загиблих. Структура Книг побудована за принципом календаря: один розворот — один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки.