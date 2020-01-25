Київський бронетанковий завод відвантажив до війська 15 відремонтованих Т-72

Перша у 2020 році партія з 15 одиниць відремонтованих танків Т-72 з поліпшеними ТТХ вирушила до війська.

Про це повідомляє у Facebook логістики командування Сил ЗСУ.

Передачу техніки організував Об'єднаний центр забезпечення військово-технічним майном.

До кінця січня до війська відправлять другу партію з 10 танків після капітального ремонту, яким доопрацюють оптику, стабілізаційну систему гармати та поліпшать ходові характеристики.

Також повідомляється, що в лютому танкісти отримають ще шість одиниць Т-72 з поліпшеними характеристиками, якими буде укомплектований танковий батальйон.