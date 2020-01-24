СБУ ліквідувала інформаторську мережу бойовиків на Донбасі

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність інформаторської мережі незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", яка діяла у Лиманському районі на Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили особи двох інформаторок терористів – мешканок Лимана, які тісно співпрацювали із бойовиками. Обидві жінки пройшли детальний інструктаж у Донецьку, який відвідували нібито у приватних справах. Куратори відпрацювали їм завдання, канали зв’язку, узгодили умовний «сленг» для передачі потрібних терористам даних. За завданнями кураторів диверсійно-розвідувального підрозділу "ДНР" спільниці збирали і засобами електронного зв’язку, передавали відомості про підрозділи ЗСУ, їх чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення у районі проведення ООС, насамперед залізничним сполученням. Отримані дані російські найманці використовували для планування військових дій та диверсій”, - йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру, наприкінці минулого року у межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ затримали одну з інформаторок бойовиків у Лимані, а згодом - її спільницю. Під час обшуків правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують агентурну діяльність затриманих на користь НЗФ терористичної організації "ДНР". Обом фігуранткам кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України, поінформували в СБУ.

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Контррозвідники встановили також особи бойовиків "кураторів", із якими співпрацювали затримані. Їх участь у діяльності терористичної організації задокументовано у межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Їм також повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих їм злочинів.