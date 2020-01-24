США передали українським прикордонникам новітнє спецспорядження для захисту морських рубежів.

Про це йдеться на сайті ДПСУ.

«Це як сучасний смартфон у порівнянні зі старим телефонним апаратом», - порівняв отримане та наявне нині спорядження Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Офіційна церемонія передачі міжнародної допомоги Держприкодонслужбі (в рамках проєкту Програми з експортного контролю та безпеки кордонів EXBS) відбулася в приміщенні Одеського морвокзалу.

США передали українським прикордонникам спорядження для захисту морських рубежів / Фото: https://dpsu.gov.ua

«Сьогоднішній день це нова віха у співпраці між США і Україною в контексті забезпечення безпеки на морі. Упродовж останніх років, особливо зважаючи на події в Керченській протоці в 2018 році, програма EXBS значно наростила свої зусилля в рамках співробітництва з Морською охороною ДПСУ. Під час анексії Криму українська Морська охорона втратила великі спроможності, але ми разом із програмою EXBS, з Морською охороною, намагаємося відбудувати і відновити ці спроможності», - звернулася у своїй промові до присутніх Тимчасово Повірена у справах США в Україні пані Крістіна Квін.

Начальник Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби контр-адмірал Олег Костур зазначив, що отримане спорядження вже розподілено серед Одеського, Ізмаїльського та Маріупольського загонів Морської охорони, один з яких входить до складу Об’єднаних сил. "Найголовніше, що ми вперше отримали таке обладнання, яке зможе захистити наших хлопців під час виконання ними завдань, у тому числі в зоні проведення ООС. Тобто, унікальність цього обладнання – це збереження персональної безпеки кожного військовослужбовця», - сказав Костур.

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Представники США, запевнили, що й надалі допомагатимуть Державній прикордонній службі України.

Загалом екіпажі корабельно-катерного складу та бійці відділів спеціальних дій отримали понад 3 тис. предметів міжнародної технічної допомоги на суму близько 29 млн грн. Серед них чимало засобів, які зможуть зберегти життя та здоров’я морських прикордонників у випадку аварійної чи іншої нештатної ситуації: бронежилети з позитивною плавучістю та спеціальні костюми від гіпотермії, а також саморятівники ізолюючого типу OCENCO M-20.2 (забезпечують до 15 хвилин захист органів дихання під час евакуації з задимленого приміщення). Також серед отриманого: наручні GPS-навігатори, портативні газоаналізатори, різноманітні прилади для освітлення та огляду суден.