Офіс генпрокурора відкрив справу через підрив окупантами Донецького аеропорту

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження через віроломний підрив російсько-терористичними військами будівлі Донецького аеропорту в січні 2015 року.

Про це 24 січня інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що прокурори додатково проаналізували дані у кримінальних провадженнях, що розслідуються слідчими СБУ, за фактами грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права учасниками незаконних збройних формувань РФ "ДНР".

Як повідомили в Офісі генпрокурора, мова йде про детальне вивчення обставин підриву будівлі Донецького аеропорту, загалом щодо оборони ДАП розслідується понад сотня злочинів, скоєних учасниками терористичних організацій проти українських військовослужбовців.

Було встановлено, що в діях бойовиків та їхніх ватажків наявні ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

"20 січня 2015 року бойовики запросили у військовослужбовців ЗС України, що обороняли ДАП, припинення вогню нібито з метою евакуації загиблих та поранених з поля бою. А насправді діяли з метою отримання військової переваги та прихованого ведення бойових дій. Перебуваючи в районі позицій підрозділів ЗСУ, встановили вибухівку на елементи конструкції нового терміналу аеропорту. Після закінчення перемир’я бойовики, підконтрольні ЗС РФ, підірвали конструктивні елементи терміналу, внаслідок чого бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях будівлі обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. Це другий зареєстрований факт щодо віроломства після Іловайської трагедії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за цим фактом Офіс генпрокурора порушив кримінальне провадження за вчинення злочину проти українських військовослужбовців під час оборони Донецького аеропорту за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Як повідомляв Укрінформ, понад 5 років тому завершилися бої за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, скориставшись перемир’ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі і підірвали новий термінал Донецького аеропорту. Унаслідок підриву терміналу загинули 58 захисників-"кіборгів".

Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні захисники залишили зруйнований термінал.