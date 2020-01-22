На Донбасі 20 січня загинув командир відділення мотопіхотного батальйону "Запоріжжя"

Унаслідок обстрілу окупантів на Донбасі 20 січня загинув мешканець Борівського району Харківщини Василь Муха, командир відділення 37-го окремого мотопіхотного батальйону "Запоріжжя".

Про це повідомляється на сайті Борівської РДА.

"20 січня Борівщина зазнала непоправної втрати – трагічно загинув у зоні проведення ООС наш земляк, мешканець с. Піски-Радьківські Піско-Радьківської сільської ради, молодший сержант, командир відділення - командир машини 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 2-ої мотопіхотної роти військової частини А3137 Муха Василь Миколайович. Борівська районна державна адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Низький уклін вам за виховання мужнього патріота. Світла пам’ять та земля пухом нашому Герою", - наголошується у повідомленні.

За словами голови Борівської спілки ветеранів АТО Сергія Хаустова, прощання з загиблим відбудеться 23 січня о 12.00 у селі Піски-Радьківські за місцем проживання героя.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня окупанти на Донбасі 10 разів порушили "тишу", один боєць загинув, ще один – був поранений. Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.