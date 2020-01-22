Через бомбу в центрі Берліна евакуювали ратушу та закрили телевежу

У центрі Берліна, на Александрплац, вилучено авіабомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє столична поліція у Twitter.

"Вночі бомбу часів Другої світової війни було доправлено на полігон Груневальд, де вона буде остаточно підірвана контрольованим способом", - інформують правоохоронці.

#verylasttweet

In der Nacht wurde die #Weltkriegsbombe zum Sprengplatz #Grunewald transportiert. Dort wird sie zu einem späteren Zeitpunkt kontrolliert endgültig gesprengt. pic.twitter.com/7FfF3uDAEy — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) January 22, 2020

250-кілограмову бомбу вилучили в ніч на середу, 22 січня. За даними поліції, вибуховий пристрій був німецької конструкції, але мав "механічний російський детонатор".

Заради безпеки у вівторок ввечері довелося евакуювати Червону ратушу (міський голова Міхаель Мюллер скасував захід у мерії) та закрити телевізійну вежу, а також обмежити рух транспорту. Майже 1900 жителям довелося покинути свої квартири в 11 великих багатоквартирних будинках, частина з яких розташована в історичному Ніколаефіртель, також були закриті численні офісні будівлі, магазини та готель.

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Від початку року це вже четверта операція зі знешкодження бомб у німецьких містах. Буквально напередодні, 21 січня, бомбу було знешкоджено в центрі Кельна, поблизу центрального вокзалу; 18 січня — в Дюссельдорфі, через що евакуйовували 11 тисяч осіб, 12 січня у Дортмунді – евакуйовували 14 тисяч осіб.

Фото: dpa