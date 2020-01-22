Окупанти обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Павлополя

Російські окупанти цієї доби обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Павлополя Донецької області.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

"Близько 8-ї ранку російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані поблизу Павлополя. Противник вів вогонь упродовж 15 хвилин з боку окупованого населеного пункту Соснівське", - сказав він.

Праута зауважив, що втрат серед українських військових в результаті цього обстрілу немає.

Як повідомлялося, минулої доби, 21 січня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.