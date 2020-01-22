Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Два обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Красногорівка – зі стрілецької зброї; біля Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один обстріл по позиціях Об'єднаних сил відкривали неподалік населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Противник застосував міномети калібру 82-мм – чотири міни, станковий протитанковий гранатомет – три постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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За минулу добу, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: http://www.mil.gov.ua