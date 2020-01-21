Окупанти двічі порушили “тишу” — під Зайцевим працювали міномети

З початку доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат у лавах українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, окупанти обстріляли зі стрілецької зброї позиції ОС поблизу Красногорівки (це район відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”).

Другий обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання - поблизу Зайцевого. Тут позиції українських військових були обстріляні зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, бойовики випустили 4 міни з мінометів калібру 82 мм.

Унаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, додали у пресцентрі.