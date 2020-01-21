Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі 19 січня

Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі 19 січня

Укрінформ
Від кулі російських окупантів на Донбасі загинув молодший сержант 72-ї бригади Олександр Слободанюк.

Про це повідомляє у Facebook 72 ОМБр ім.Чорних запорожців.

“19 січня наша бригада Чорних запорожців зазнала непоправної втрати! Виконуючи бойові завдання з оборони та захисту України, загинув від кулі російських окупантів воїн нашої 72-ї бригади молодший сержант Слободанюк Олександр”, - йдеться в повідомленні.

Командування та особовий склад бригади висловлює співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям та знайомим побратима.

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