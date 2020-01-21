Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі 19 січня
Укрінформ
Від кулі російських окупантів на Донбасі загинув молодший сержант 72-ї бригади Олександр Слободанюк.
Про це повідомляє у Facebook 72 ОМБр ім.Чорних запорожців.
“19 січня наша бригада Чорних запорожців зазнала непоправної втрати! Виконуючи бойові завдання з оборони та захисту України, загинув від кулі російських окупантів воїн нашої 72-ї бригади молодший сержант Слободанюк Олександр”, - йдеться в повідомленні.
Командування та особовий склад бригади висловлює співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям та знайомим побратима.