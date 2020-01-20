Окупанти з початку року залишили понад 500 осіб на ночівлю перед КПВВ - прикордонники

Проросійські найманці не виконують взятих на себе зобов’язань щодо ритмічного та безпечного пропуску осіб через лінію розмежування, зокрема, з початку року залишили понад 500 людей на ночівлю перед КПВВ.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«З початку цього року окупанти вже тричі після закриття КПВВ змушували громадян йти геть до так званої «сірої зони». Залишаючи людей у потенційній небезпеці, бойовики свідомо порушують їх базові права. У всіх випадках, враховуючи потенційну небезпеку під час перебування людей у «сірій зоні» вночі, за рішенням командувача Об’єднаних сил, роботу контрольних пунктів було продовжено. Прикордонники зі складу Об’єднаних сил організували заходи щодо додаткового оформлення та пропуску більше 500 громадян через лінію розмежування», - йдеться у повідомленні.

Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням при планування своїх поїздок, особливо через КПВВ «Майорське» та «Новотроїцьке», враховувати пору року та час доби для безпечного перетину лінії розмежування згідно зимового графіку роботи КПВВ з 08.00 до 17.00.