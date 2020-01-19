На Дніпропетровщині провели в останню путь військового 92-ї механізованої бригади

З військовослужбовцем 92-ї механізованої бригади Олексієм Кучкіним попрощалися на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє 5 канал.

"Із військовослужбовцем 92-ї механізованої бригади попрощалися на Дніпропетровщині. В останню путь Олексія Кучкіна провели у Кам'янському", - йдеться у повідомленні.

Контракт зі Збройними силами армієць підписав три роки тому. Служив стрільцем. Місяць тому під час відпустки одружився і знову повернувся на передову.

Загинув Кучкін 15 січня поблизу Авдіївки на Донеччині від кулі снайпера. Ворог влучив бійцеві в обличчя. Його терміново евакуювали до шпиталю. Проте врятувати його медики не змогли. Олексію Кучкіну було 24 роки.