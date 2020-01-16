Зеленський назвав “кіборгів” найкращим прикладом для тих, хто боронить Україну

Українські воїни, які боронили Донецький аеропорт, є символом надлюдських зусиль, героїзму та хоробрості українського воїнства.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у Facebook.

"У незламності, хоробрості, героїзму та надлюдських зусиль українського воїнства є ім’я – «кіборги». Ви – живі й полеглі – справжні легенди і найкращий приклад для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну", - написав Зеленський.

Він додав, що кожен знає, що «кіборг» – це не персонаж комп’ютерної гри чи американського блокбастера, а український воїн-герой.

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"Ви встояли там, де не витримав бетон, і навіть ворог визнав вашу незламність. Дві сотні «кіборгів» заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні 16 січня відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики.

За стійкість і незламність українських захисників назвали "кіборгами".

Упродовж 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу Донецького аеропорту загинули 58 “кіборгів”, тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких - посмертно.