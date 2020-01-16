На передовій від кулі снайпера вчора загинув боєць 92-ї бригади

Напередодні у зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Олексій Кучкін, якому було 24 роки.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 92-ї ОМБр у Facebook.

"15 січня у нашій військовій родині сталося велике горе – ми втратили побратима. Внаслідок обстрілу снайпера в напрямку населеного пункту Каштанове отримав кульове поранення голови старший солдат Кучкін Олексій Вікторович. Він був старшим стрільцем механізованого батальйону", - йдеться у повідомленні.

У бригаді розповіли, що Кучкін чергував на взводно-опорному пункті (ВОПі), чатуючи ворога. Засоби захисту не врятували солдата, снайперська куля влучила в обличчя.

"Побратими намагалися швидко евакуювати Олексія, доправивши до лікарні, однак, на жаль, дива не сталося. Оборонець помер. Олексію було 24 роки, три з них він служив у лавах Збройних сил України", - розповили в ОМБр.

Загиблий родом із Харківщини. Лише місяць тому одружився. Від першого шлюбу у Кучкіна залишився син-школяр.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також працювали снайпери. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.