Окупанти пів години обстрілювали позиції ЗСУ біля Зайцевого

Російсько-окупаційні війська від початку доби протягом пів години вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Зайцеве.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Сьогодні, 13 січня, станом на 12.00, за наявною на цей час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 1 прицільний обстріл позицій наших захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» Об’єднаних сил. Після 08.45 з напрямку від н.п. Гольмівський окупанти протягом пів години вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Зайцевого”, - повідомив речник.

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За словами Гуцуляка, бойових втрат внаслідок ворожого вогню наразі немає.