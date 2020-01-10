Окупанти обстріляли з важкої зброї позиції ЗСУ під Оріховим і Луганським, поранений боєць

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська шість разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті поранення отримав один військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі біля населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм (14 снарядів), мінометів калібру 120 мм (19 мін), мінометів калібру 82 мм (4 міни) та гранатометів різних систем; неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм (4 міни) та гранатометів різних систем; поблизу Південного – з підствольного гранатомета.

Крім того, один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності ОТУ "Схід": неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

У п’ятницю, 10 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Читайте також: Українські військові знищили ворожий безпілотник

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 9 січня, збройні формування РФ здійснили 6 обстрілів, в результаті яких один боєць ЗСУ загинув, 4 отримали поранення.